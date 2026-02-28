Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Аугусто — о судействе в РПЛ: когда мы против всех ― у нас всё получится

Игрок «Краснодара» Аугусто — о судействе в РПЛ: когда мы против всех ― у нас всё получится
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге, а также раскрыл, как в команде реагируют на спорные решения арбитров не в пользу чёрно-зелёных.

— После матча с «Зенитом» в этом сезоне ты жёстко прошёлся по арбитру и сказал, что он всё свистел в одну сторону…
— Не хочу обсуждать судейство. Мы в команде так говорим друг другу: когда мы против всех — тогда у нас всё получится. Надо продолжать играть в футбол, забыть о судьях, — сказал Аугусто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Дуглас Аугусто выступает за «Краснодар» с лета 2025-го. Ранее бразилец защищал цвета французского «Нанта».

Материалы по теме
«Такого, как Галицкий, я не видел никогда». 20 вопросов лучшему новичку «Краснодара»
Эксклюзив
«Такого, как Галицкий, я не видел никогда». 20 вопросов лучшему новичку «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android