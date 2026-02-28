Игрок «Краснодара» Аугусто — о судействе в РПЛ: когда мы против всех ― у нас всё получится

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге, а также раскрыл, как в команде реагируют на спорные решения арбитров не в пользу чёрно-зелёных.

— После матча с «Зенитом» в этом сезоне ты жёстко прошёлся по арбитру и сказал, что он всё свистел в одну сторону…

— Не хочу обсуждать судейство. Мы в команде так говорим друг другу: когда мы против всех — тогда у нас всё получится. Надо продолжать играть в футбол, забыть о судьях, — сказал Аугусто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Дуглас Аугусто выступает за «Краснодар» с лета 2025-го. Ранее бразилец защищал цвета французского «Нанта».