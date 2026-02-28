Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Файзулин считает, что Дзюба продолжает держать уровень

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин отметил, что 37-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба по-прежнему держит свою планку.

«Артём — большой молодец. Он держит свой уровень. Держит свою планку», — приводит слова Файзулина ТАСС.

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 16 матчах Мир РПЛ, в которых он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

Дзюба играл в «Зените» с 2015 по 2022 год.

Лучший бомбардир в истории России:

