Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Аугусто: у моей семьи были страхи из-за происходящего вокруг

Игрок «Краснодара» Аугусто: у моей семьи были страхи из-за происходящего вокруг
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто объяснил, почему летом 2025 года принял решение перейти в российский клуб. Ранее бразилец выступал за французский «Нант» и греческий ПАОК.

— Ты мог перейти в «Краснодар» ещё три года назад. Почему тогда не получилось?
— Три года назад я ещё играл за ПАОК, там тоже был российский владелец — Саввиди. Я ему очень нравился! Так что он меня не отпускал, хотя были варианты и в Саудовской Аравии. А когда этим летом пришло предложение от «Краснодара», то зацепился за два момента — силу состава и возможность взять трофей. Для семьи и карьеры всё выглядело хорошо — так оно и получается. И, надеюсь, будет продолжаться.

Самое ценное — отношение клуба не только ко мне, но и к моей семье. Счастье, спокойствие и их безопасность — главное. У них были переживания, страхи из-за того, что творится вокруг. Но клуб окружил меня такой заботой и поддержкой, что все опасения отпали. Мы счастливы жить в Краснодаре, а я спокоен и могу сосредоточиться на футболе, — сказал Аугусто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

