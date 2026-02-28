Скидки
Стало известно условие, при котором «МЮ» может подписать Джаррода Боуэна

Комментарии

Крайний нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн сомневается в своём будущем в стане «молотобойцев», контракт с которыми у него рассчитан до лета 2030 года. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, интерес к 29-летнему футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Подчёркивается, что «красные дьяволы» могут нацелиться на Боуэна в случае вылета «Вест Хэма» из английской Премьер-лиги.

Лондонский клуб не хочет отпускать капитана и потребует существенную сумму за его трансфер. «Молотобойцы» оценивают английского вингера в € 60 млн.

В нынешнем сезоне Боуэн принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

После 27 туров «Вест Хэм» набрал 25 очков и занимает 18-е место, находясь в зоне вылета.

Комментарии
