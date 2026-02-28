Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Низовцев: гол «Балтики» «Зениту» надо было засчитывать — нужно судить в пользу атаки

Низовцев: гол «Балтики» «Зениту» надо было засчитывать — нужно судить в пользу атаки
Лучший бомбардир «Балтики» в высшем дивизионе Максим Низовцев высказался об отменённом голе команды в матче 19-го тура Мир РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом». В этом матче «Зенит» одержал победу со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Луиса Энрике на 87-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«В первом тайме преимуществом владел «Зенит», во втором — «Балтика» всё переиграла и держала соперника в напряжении до конца матча. Резонансная отмена гола, конечно, повлияла на игру. Нужно что-то делать, судить в пользу атаки — иначе вся динамика пропадает. По моему мнению, гол «Балтики» надо было засчитывать. Болельщики даже не сразу поняли суть, за что цепляется бригада на VAR.

«Балтика» дала бой «Зениту» и не заслужила поражения. Многие думали, что вторая часть сезона не получится такой же, как первая. Но команда продолжает. Надо отдать должное, что нашли замену ушедшему в «Спартак» Саусю — молодой Рядно полностью выполнил задачу», — сказал Низовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Балтика» потерпела второе поражение в сезоне РПЛ
