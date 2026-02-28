Игрок «Краснодара» Аугусто раскрыл, о чём общается с Сергеем Галицким

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто поделился деталями личного общения с президентом клуба Сергеем Галицким. 29-летний игрок перебрался в российский клуб летом прошлого года из французского «Нанта», за который выступал с 2023 года.

— Знаю, что у вас часто бывают личные разговоры.

— Да. Босс постоянно спрашивает меня, почему я так поздно доехал до топ-чемпионата — Франции. Галицкий считает, что с моими данными я должен был сделать это гораздо раньше. Ну и часто меня хвалит, ха-ха. Он считает мою позицию на поле самой важной. Пока говорим о нём, хочу его поблагодарить. Он и клуб сделали очень многое, чтобы я здесь оказался, — переговоры шли тяжело, — сказал Аугусто в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.