Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдди Хау прокомментировал интерес к Энтони Гордону со стороны других клубов

Эдди Хау прокомментировал интерес к Энтони Гордону со стороны других клубов
Комментарии

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о возможном уходе нападающего Энтони Гордона. Ранее сообщалось о заинтересованности в игроке со стороны «Ливерпуля», лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

«Я не уверен, что могу что-либо с этим сделать. Я не знаю ничего об этом, поэтому для меня это новость. Но сейчас середина сезона, у [Энтони Гордона] впереди одни из самых важных матчей в его карьере, и кто знает, что с ним произойдёт на международном уровне летом. У него нет времени смотреть налево или направо, он должен быть полностью сосредоточен на настоящем моменте, на следующей игре и стараться показать себя с лучшей стороны.

В последние несколько недель он произвёл на меня очень хорошее впечатление, я думаю, он в отличной форме. Играя на центральной позиции, он, на мой взгляд, показал себя очень хорошо, и мы хотим, чтобы он продолжал в том же духе. Думаю, нужно просто отбросить все мысли и сосредоточиться на футболе, потому что, как мы знаем, при нашем расписании игр так много, что нет времени на отвлечения. Мы должны быть полностью сосредоточены на каждом матче.

Я думаю, разговоры о переходах на самом деле не имеют значения для игроков. Важно то, как они на это реагируют. Если игроки воспримут это и это на них повлияет, то, конечно, это будет негативным моментом. Но я думаю, они станут достаточно выносливыми, чтобы игнорировать это и сосредоточиться на игре», — приводит слова Хау Goal.

В текущем сезоне Энтони Гордон принял участие в 38 матчах во всех соревнованиях. На его счету 14 забитых мячей и пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.

Материалы по теме
«Арсенал» готов купить Гордона из «Ньюкасла» за € 85,5 млн — The Sun
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android