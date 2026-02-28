Эдди Хау прокомментировал интерес к Энтони Гордону со стороны других клубов

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о возможном уходе нападающего Энтони Гордона. Ранее сообщалось о заинтересованности в игроке со стороны «Ливерпуля», лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

«Я не уверен, что могу что-либо с этим сделать. Я не знаю ничего об этом, поэтому для меня это новость. Но сейчас середина сезона, у [Энтони Гордона] впереди одни из самых важных матчей в его карьере, и кто знает, что с ним произойдёт на международном уровне летом. У него нет времени смотреть налево или направо, он должен быть полностью сосредоточен на настоящем моменте, на следующей игре и стараться показать себя с лучшей стороны.

В последние несколько недель он произвёл на меня очень хорошее впечатление, я думаю, он в отличной форме. Играя на центральной позиции, он, на мой взгляд, показал себя очень хорошо, и мы хотим, чтобы он продолжал в том же духе. Думаю, нужно просто отбросить все мысли и сосредоточиться на футболе, потому что, как мы знаем, при нашем расписании игр так много, что нет времени на отвлечения. Мы должны быть полностью сосредоточены на каждом матче.

Я думаю, разговоры о переходах на самом деле не имеют значения для игроков. Важно то, как они на это реагируют. Если игроки воспримут это и это на них повлияет, то, конечно, это будет негативным моментом. Но я думаю, они станут достаточно выносливыми, чтобы игнорировать это и сосредоточиться на игре», — приводит слова Хау Goal.

В текущем сезоне Энтони Гордон принял участие в 38 матчах во всех соревнованиях. На его счету 14 забитых мячей и пять результативных передач. Transfermarkt оценивает игрока в € 60 млн.