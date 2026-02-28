«Локомотив» — «Пари НН»: онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и нижегородский «Пари НН». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» при игре в запасе составляет пять очков. «Пари НН» располагается в зоне переходных матчей, на 14-й строчке. У команды 14 очков в 18 турах. Отрыв от зоны прямого вылета — два очка.