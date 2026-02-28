Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гавр — ПСЖ: прямая онлайн-трансляция матча 24-го тура Лиги 1 начнётся в 23:05 мск 28 февраля 2026

«Гавр» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 24-го тура Лиги 1 начнётся в 23:05 мск
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Гавром» и «Пари Сен-Жермен». Команды сыграют на стадионе «Осеан» (Гавр, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслужит Марк Болланжье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 24-й тур
28 февраля 2026, суббота. 23:05 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 54 очка в 23 играх. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Ланса» при игре в запасе составляет одно очко. «Гавр» занимает 13-е место в Лиге 1. В активе команды 26 набранных очков.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
Сафонову подпортили день рождения. «ПСЖ» неожиданно допустил интригу в ЛЧ! Видео
Сафонову подпортили день рождения. «ПСЖ» неожиданно допустил интригу в ЛЧ! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android