«Гавр» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 24-го тура Лиги 1 начнётся в 23:05 мск

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между «Гавром» и «Пари Сен-Жермен». Команды сыграют на стадионе «Осеан» (Гавр, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслужит Марк Болланжье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:05 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе парижан 54 очка в 23 играх. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Ланса» при игре в запасе составляет одно очко. «Гавр» занимает 13-е место в Лиге 1. В активе команды 26 набранных очков.