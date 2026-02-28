Скидки
«Семак здесь главный». «Зенит» подарил именной бомбер тренеру в честь 50-летия

Комментарии

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале поделилась фотографиями главного тренера команды Сергея Семака в именном бомбере, подаренном специалисту на день рождения. В пятницу, 27 февраля, Семаку исполнилось 50 лет.

«Специальный именной подарок для Сергея Семака. С юбилеем!» — написано в сообщении санкт-петербургского клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Семак занимает должность главного тренера «Зенита» с 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые провели 320 матчей во всех турнирах, в которых 202 раза победили, 60 раз сыграли вничью и 58 раз потерпели поражение. При Семаке «Зенит» шесть раз становился чемпионом России, два раза завоёвывал Фонбет Кубок России, а также пять раз Суперкубок страны.

