Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «ПСЖ» блокирует трансфер Витиньи в «Реал» — The Touchline

Президент «ПСЖ» блокирует трансфер Витиньи в «Реал» — The Touchline
Комментарии

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Португалии Витинья останется в парижском клубе, так как команда не планирует продавать его в «Реал». Переход игрока в мадридский клуб маловероятен, независимо от предложений, которые могут поступить от «сливочных». Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не намерен усиливать мадридский клуб, как это произошло после трансфера нападающего Килиана Мбаппе. Он считает, что уход одного из ключевых игроков клуба в «Реал» будет воспринят как шаг назад — как в спортивном, так и в символическом плане.

В текущем сезоне Витинья провёл 36 матчей за «ПСЖ», забив шесть голов и отдав 10 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до 2029 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в € 110 млн.

Материалы по теме
AS: Витинья — главная цель «Реала» на лето, Кес Смит — второстепенная
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android