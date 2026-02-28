Президент «ПСЖ» блокирует трансфер Витиньи в «Реал» — The Touchline

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Португалии Витинья останется в парижском клубе, так как команда не планирует продавать его в «Реал». Переход игрока в мадридский клуб маловероятен, независимо от предложений, которые могут поступить от «сливочных». Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не намерен усиливать мадридский клуб, как это произошло после трансфера нападающего Килиана Мбаппе. Он считает, что уход одного из ключевых игроков клуба в «Реал» будет воспринят как шаг назад — как в спортивном, так и в символическом плане.

В текущем сезоне Витинья провёл 36 матчей за «ПСЖ», забив шесть голов и отдав 10 результативных передач. Его контракт с парижским клубом действует до 2029 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в € 110 млн.