Мантуан допустил, что может провести всю карьеру в «Зените»

Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан не стал отрицать, что может провести в санкт-петербургском клубе всю карьеру.

– Ты готов остаться в «Зените» надолго и стать такой же легендой клуба, как твои соотечественники Халк и Малком?

– Меня абсолютно всё устраивает в моей нынешней жизни в «Зените». Если всё сложится так, что я проведу здесь ещё долгие годы или даже всю карьеру и при этом буду чувствовать себя важной частью команды, буду чувствовать, что приношу пользу, и благодаря моему вкладу в том числе мы станем сильнее год от года и продолжим завоёвывать новые трофеи, то я легко соглашусь и с радостью приму такую судьбу.

Повторюсь, я очень благодарен «Зениту» за предоставленную возможность. Всё доверие, которое мне было оказано и продолжает оказываться, я всегда стараюсь отплатить игрой на поле. Конечно, мне бы хотелось оставить свой яркий след в истории клуба, как это сделали многие бразильцы до меня. Стремлюсь к этому и всегда буду к этому стремиться, — приводит слова Мантуана «Спорт день за днём».

Летом 2022 года бразильский футболист был арендован «Зенитом» у «Коринтианса». Летом 2023 года игрок перешёл в санкт-петербургский клуб на постоянной основе. На текущий момент в стане сине-бело-голубых Мантуан провёл 128 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

