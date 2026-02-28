Генич прокомментирует матч «Локомотив» — «Пари НН» вместо заболевшего Черданцева
Поделиться
Футбольный комментатор Константин Генич проинформировал, что будет работать на матче 19-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Пари НН» (28 февраля) вместо заболевшего Георгия Черданцева.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Внимание! Внимание! Срочная замена. К сожалению, Георгий Владимирович Черданцев приболел, ему здоровья и восстановления! В связи с этим его матч аккуратненько было предложено отработать мне.
Моя РПЛ начинается сегодня! Услышимся на матче «Локомотив» — «Пари НН». До встречи», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Матч между «Локомотивом» и «Пари НН» пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 28 февраля 2026
-
13:38
-
13:30
-
13:30
-
13:21
-
13:20
-
13:19
-
13:16
-
13:00
-
13:00
-
13:00
-
12:49
-
12:46
-
12:43
-
12:39
-
12:35
-
12:29
-
12:29
-
12:21
-
12:05
-
12:04
-
11:45
-
11:41
-
11:40
-
11:30
-
11:29
-
11:29
-
11:10
-
11:08
-
11:00
-
10:57
-
10:57
-
10:50
-
10:46
-
10:31
-
10:30