Генич прокомментирует матч «Локомотив» — «Пари НН» вместо заболевшего Черданцева

Футбольный комментатор Константин Генич проинформировал, что будет работать на матче 19-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Пари НН» (28 февраля) вместо заболевшего Георгия Черданцева.

«Внимание! Внимание! Срочная замена. К сожалению, Георгий Владимирович Черданцев приболел, ему здоровья и восстановления! В связи с этим его матч аккуратненько было предложено отработать мне.

Моя РПЛ начинается сегодня! Услышимся на матче «Локомотив» — «Пари НН». До встречи», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Матч между «Локомотивом» и «Пари НН» пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

