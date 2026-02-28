Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Израильская футбольная ассоциация отменила все матчи, запланированные на 28 февраля

Израильская футбольная ассоциация отменила все матчи, запланированные на 28 февраля
Комментарии

Израильская футбольная ассоциация отменила все матчи чемпионата страны, которые должны были состояться в субботу, 28 февраля. Об этом официально сообщила пресс-служба лиги. Кроме того, отменены будут и два других матча 25-го тура, запланированные на 1 и 2 марта.

Ранее СМИ сообщили, что 28 февраля вооруженные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Израиля занимает «Хапоэль» Беэр-Шева. У команды 55 набранных очков в 25 турах. На второй строчке с 51 очком располагается «Бейтар» из Иерусалима. Тройку лидеров с 46 очками замыкает «Маккаби» Тель-Авив.

Материалы по теме
NBC: Трамп раскритиковал главу ФБР из-за поведения на Олимпиаде в Италии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android