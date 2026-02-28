Израильская футбольная ассоциация отменила все матчи, запланированные на 28 февраля

Израильская футбольная ассоциация отменила все матчи чемпионата страны, которые должны были состояться в субботу, 28 февраля. Об этом официально сообщила пресс-служба лиги. Кроме того, отменены будут и два других матча 25-го тура, запланированные на 1 и 2 марта.

Ранее СМИ сообщили, что 28 февраля вооруженные силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Израиля занимает «Хапоэль» Беэр-Шева. У команды 55 набранных очков в 25 турах. На второй строчке с 51 очком располагается «Бейтар» из Иерусалима. Тройку лидеров с 46 очками замыкает «Маккаби» Тель-Авив.