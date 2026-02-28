Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гассама — о поражении от «Зенита»: отменённый гол был правильным, офсайда не было

Гассама — о поражении от «Зенита»: отменённый гол был правильным, офсайда не было
Комментарии

Защитник калининградской «Балтики» Натан Гассама прокомментировал поражение от санкт-петербургского «Зенита» (0:1) в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 75-й минуте калининградцы забили гол, однако он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда нападающего Брайана Хиля.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Сложный матч получился. В первом тайме у «Зенита» было небольшое преимущество, но после перерыва инициатива была на нашей стороне. К сожалению, судья отменил наш гол, который был абсолютно правильным. Никакого офсайда там не было, а такие мячи забиваются каждый день.

Нам сегодня не хватало Андрея Талалаева на скамейке, потому что он даёт нам энергию, подбадривает и мотивирует нас», – приводит слова Гассама Metaratings.

После 19 матчей «Балтика» занимает пятое место в таблице РПЛ с 35 очками.

Материалы по теме
Низовцев: гол «Балтики» «Зениту» надо было засчитывать — нужно судить в пользу атаки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android