Гассама — о поражении от «Зенита»: отменённый гол был правильным, офсайда не было

Защитник калининградской «Балтики» Натан Гассама прокомментировал поражение от санкт-петербургского «Зенита» (0:1) в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 75-й минуте калининградцы забили гол, однако он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда нападающего Брайана Хиля.

«Сложный матч получился. В первом тайме у «Зенита» было небольшое преимущество, но после перерыва инициатива была на нашей стороне. К сожалению, судья отменил наш гол, который был абсолютно правильным. Никакого офсайда там не было, а такие мячи забиваются каждый день.

Нам сегодня не хватало Андрея Талалаева на скамейке, потому что он даёт нам энергию, подбадривает и мотивирует нас», – приводит слова Гассама Metaratings.

После 19 матчей «Балтика» занимает пятое место в таблице РПЛ с 35 очками.