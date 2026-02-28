Фото: офсайд Дзюбы, из-за которого отменили гол в матче «Оренбург» — «Акрон»

В эти минуты идёт матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Оренбургом» и тольяттинским «Акроном». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Андрей Прокопов. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 37-й минуте нападающий тольяттинцев Артём Дзюба восстановил равенство в счёте, однако гол был отменён после вмешательства VAR из-за офсайда.

Фото: кадр из трансляции

«Акрон» ушёл на зимнюю паузу в РПЛ с 21 очком в 18 турах. Клуб из Тольятти занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» располагается на 15-й строчке, в зоне прямого вылета. У команды 12 набранных очков. Отставание от зоны переходных игр составляет два очка.