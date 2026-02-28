Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: офсайд Дзюбы, из-за которого отменили гол в матче «Оренбург» — «Акрон»

Фото: офсайд Дзюбы, из-за которого отменили гол в матче «Оренбург» — «Акрон»
Комментарии

В эти минуты идёт матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Оренбургом» и тольяттинским «Акроном». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Андрей Прокопов. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Савельев – 34'     2:0 Гюрлюк – 71'    

На 37-й минуте нападающий тольяттинцев Артём Дзюба восстановил равенство в счёте, однако гол был отменён после вмешательства VAR из-за офсайда.

Фото: кадр из трансляции

«Акрон» ушёл на зимнюю паузу в РПЛ с 21 очком в 18 турах. Клуб из Тольятти занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» располагается на 15-й строчке, в зоне прямого вылета. У команды 12 набранных очков. Отставание от зоны переходных игр составляет два очка.

Материалы по теме
«Акрон» дважды пропустил в Оренбурге. А гол Дзюбы отменили после повтора. LIVE
Live
«Акрон» дважды пропустил в Оренбурге. А гол Дзюбы отменили после повтора. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android