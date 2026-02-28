Мантуан ответил, в чём его мотивация играть за «Зенит» в отсутствие еврокубков

Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, что его мотивирует играть за санкт-петербургский клуб в отсутствие еврокубков.

– Что лично тебя мотивирует продолжать выступать за «Зенит»? Всё-таки команда не играет в еврокубках.

– Моя личная мотивация в том, чтобы прогрессировать. Расти и как футболист, и как человек, быть лучше себя вчерашнего, приносить пользу «Зениту» – команде, которая тепло и радушно отнеслась ко мне с самого первого дня и в которой я чувствую себя как дома. Это моя благодарность клубу, команде.

Своей игрой на поле я всегда стараюсь приносить максимальную эффективность. Моя главная мотивация – просто иметь чувство того, что я продолжаю расти с каждым днём и быть полезным в команде, цвета которой я защищаю, — приводит слова Мантуана «Спорт день за днём».

Летом 2022 года бразильский футболист был арендован «Зенитом» у «Коринтианса». Летом 2023 года игрок перешёл в санкт-петербургский клуб на постоянной основе. На текущий момент в стане сине-бело-голубых Мантуан провёл 128 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

