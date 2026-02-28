The Telegraph раскрыл, что изменилось в «МЮ» после замены Аморима на Кэррика

После увольнения Рубена Аморима с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» и назначения Майкла Кэррика основные изменения произошли в тренировочном процессе. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, у португальского специалиста был преимущественно молодой тренерский штаб, который часто ждал его сигнала, чтобы высказать своё мнение. При этом точка зрения Аморима редко оспаривалась и встречала возражения. В тренерском штабе Кэррика обратная ситуация. Английский специалист знает, что его помощники будут высказывать своё мнение.

Кроме того, при Кэррике тренировки стали более короткими и интенсивными, они редко длятся дольше часа или 75 минут. Наблюдавшие за тренировочным процессом «красных дьяволов» были «потрясены» интенсивностью, уровнем и качеством демонстрируемых действий.

«Когда тренируешься так же, как действуешь на поле, игра должна быть лёгкой частью [процесса]. Но когда всё настолько интенсивно, с таким уровнем физического контакта, агрессии и энергии, это также способствует укреплению товарищеских отношений», — сказал источник The Telegraph.

Аморим возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года по январь 2026 года. Кэррик занимает должность главного тренера манкунианцев с 13 января. Контракт с ним рассчитан до конца сезона.

