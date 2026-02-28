«Оренбург» — «Акрон»: Гюрлюк с пенальти забил второй гол хозяев на 71-й минуте

В эти минуты идёт матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Оренбургом» и тольяттинским «Акроном». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживает Андрей Прокопов. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 71-й минуте нападающий Эмирджан Гюрлюк ударом с пенальти удвоил преимущество оренбуржцев.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ранее, на 34-й минуте, нападающий Максим Савельев вывел «Оренбург» вперёд. На 37-й минуте форвард «Акрона» Артём Дзюба восстановил равенство в счёте, но его гол был отменён после вмешательства VAR.

«Акрон» ушёл на зимнюю паузу в РПЛ с 21 очком в 18 турах. Клуб из Тольятти занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Оренбург» располагается на 15-й строчке, в зоне прямого вылета. У команды 12 набранных очков. Отставание от зоны переходных игр составляет два очка.