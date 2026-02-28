Созин: у «Балтики» украли гол «Зениту». Адамов пусть идёт в регби, там обзор не закрывают

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об отменённом голе «Балтики» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1). На 77-й минуте мяч, забитый защитником калининградцев Кевином Андраде, был отменён из-за пассивного офсайда нападающего Брайана Хиля.

«Я увидел много объяснений отмены голы «Балтики» в ворота «Зенита». Сейчас трактовок правил столько, что любой момент можно подогнать под конкретный случай. И оправдать. И именно этим сейчас многие и занимаются – оправдывают решение обокрасть «Балтику».

Фото: Кадр из трансляции

Да, именно обокрасть. «Балтика» передавила «Зенит», а у неё украли гол. Просто «похоронили» и пытаются красиво объяснить, что это было правильно. А красивые слова всегда найдутся! И если Адамов говорит, что ему реально перекрывали обзор, что мешали, – для меня этого вратаря больше не существует. Пускай идёт играть в регби, там обзор не закрывают», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.