Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Созин: у «Балтики» украли гол «Зениту». Адамов пусть идёт в регби, там обзор не закрывают

Созин: у «Балтики» украли гол «Зениту». Адамов пусть идёт в регби, там обзор не закрывают
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об отменённом голе «Балтики» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:1). На 77-й минуте мяч, забитый защитником калининградцев Кевином Андраде, был отменён из-за пассивного офсайда нападающего Брайана Хиля.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Я увидел много объяснений отмены голы «Балтики» в ворота «Зенита». Сейчас трактовок правил столько, что любой момент можно подогнать под конкретный случай. И оправдать. И именно этим сейчас многие и занимаются – оправдывают решение обокрасть «Балтику».

Фото: Кадр из трансляции

Да, именно обокрасть. «Балтика» передавила «Зенит», а у неё украли гол. Просто «похоронили» и пытаются красиво объяснить, что это было правильно. А красивые слова всегда найдутся! И если Адамов говорит, что ему реально перекрывали обзор, что мешали, – для меня этого вратаря больше не существует. Пускай идёт играть в регби, там обзор не закрывают», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме
Драма в первом же матче после возвращения РПЛ! У «Балтики» отняли гол, а «Зенит» — первый
Драма в первом же матче после возвращения РПЛ! У «Балтики» отняли гол, а «Зенит» — первый
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android