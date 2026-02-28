Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Монако»: у Головина нет проблем с мотивацией, он не раз выручал команду

Тренер «Монако»: у Головина нет проблем с мотивацией, он не раз выручал команду
Комментарии

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал ситуацию с двумя красными карточками полузащитника Александра Головина перед матчем 24-го тура Лиги 1 с «Анже». По словам тренера, Головин работает на команду и уже доказал свою состоятельность. Матч «Монако» — «Анже» состоится в субботу, 28 февраля, начало — в 21:00 мск.

«Я говорю не о «потере очков», а скорее об общем балансе — положительном или отрицательном. Для меня решающими факторами являются настрой и самоотдача игроков на ежедневной основе — как с мячом, так и без него. Я не вижу у него проблем с мотивацией: Александр работает на команду и не раз выручал её, когда в этом была необходимость. Некоторые ситуации, конечно, не должны повторяться — это очевидно, — но он хорошо отреагировал, усердно тренировался, и после матча с «Пари Сен-Жермен» я почувствовал, что он полностью сосредоточен на том, что происходит на поле», — приводит слова Поконьоли официальный сайт «Монако».

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 26 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять результативных передач. 13 февраля он был удалён за две жёлтые карточки в матче Лиги 1 с «Нантом» (3:1), а 17 февраля получил прямую красную карточку в игре Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

Мостовой: Головин правильно делает, что играет за «Монако» и не возвращается в Россию
