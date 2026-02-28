Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Не китайские палочки нужны». Шнякин — об эпизоде с отменой гола Дзюбы «Оренбургу»

«Не китайские палочки нужны». Шнякин — об эпизоде с отменой гола Дзюбы «Оренбургу»
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о моменте с отменённым голом нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в первом тайме матча 19-го тура РПЛ с «Оренбургом». Мяч был отменён после вмешательства VAR из-за офсайда. Встреча проходит в эти минуты. «Оренбург» выигрывает со счётом 1:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Савельев – 34'     2:0 Гюрлюк – 71'    

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

«Очень простой ответ на вопрос, почему VAR-центр выбрал такой странный (и даже забавный) ракурс повтора. На первом скриншоте — повтор с офсайдной камеры. Ничего не видно, тела смешались, непонятно, где ставить точки на телах Дзюбы и Ценова. Единственный вариант — вот этот повтор издали.

Впрочем, он не многим лучше. В тысячный раз пишем: не китайские палочки нужны, а дорогая система полуавтоматическая. Давайте уже сбор объявлять, что ли. Невозможно», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
