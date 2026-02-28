«Не китайские палочки нужны». Шнякин — об эпизоде с отменой гола Дзюбы «Оренбургу»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о моменте с отменённым голом нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы в первом тайме матча 19-го тура РПЛ с «Оренбургом». Мяч был отменён после вмешательства VAR из-за офсайда. Встреча проходит в эти минуты. «Оренбург» выигрывает со счётом 1:0.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

«Очень простой ответ на вопрос, почему VAR-центр выбрал такой странный (и даже забавный) ракурс повтора. На первом скриншоте — повтор с офсайдной камеры. Ничего не видно, тела смешались, непонятно, где ставить точки на телах Дзюбы и Ценова. Единственный вариант — вот этот повтор издали.

Впрочем, он не многим лучше. В тысячный раз пишем: не китайские палочки нужны, а дорогая система полуавтоматическая. Давайте уже сбор объявлять, что ли. Невозможно», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

