Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Поконьоли прокомментировал выступление «Монако» в еврокубках

Поконьоли прокомментировал выступление «Монако» в еврокубках
Комментарии

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал итоги выступления клуба в еврокубках.

«Я считаю, что мы провели хорошую кампанию, даже в матче с «Реалом», который позволил команде набраться опыта. Эта встреча помогла нам стать сильнее, и после неё мы здорово проявили себя в матчах с «Ювентусом» и действующим победителем Лиги чемпионов. Конечно, мы были разочарованы тем, что наш путь прервался, однако сожаление — это тоже положительная эмоция, учитывая уровень соперника. Мы должны воспользоваться накопленным опытом на финишной прямой сезона. Тренировки проходят в энергичном ключе, цели ясны, и все настроены двигаться только вперёд.

Мы полностью сосредоточены на чемпионате. У нас осталось 11 матчей в Лиге 1, и, чтобы снова сыграть в еврокубках, нам предстоит побеждать. Мы способны выдать новую серию, все в команде смотрят в одном направлении. Все, кто с «Монако» в долгосрочной перспективе, понимают, что еврокубки — это ключевая цель для клуба. Все должны быть сосредоточены на этой цели, не заниматься подсчётами, а выкладываться на полную ради команды», — приводит слова тренера официальный сайт «Монако».

«Монако» по сумме двух встреч проиграл «ПСЖ» в стыковых матчах Лиги чемпионов УЕФА за выход в 1/8 финала турнира.

Материалы по теме
Тренер «Монако»: у Головина нет проблем с мотивацией, он не раз выручал команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android