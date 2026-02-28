Поконьоли прокомментировал выступление «Монако» в еврокубках

Главный тренер «Монако» Себастьен Поконьоли прокомментировал итоги выступления клуба в еврокубках.

«Я считаю, что мы провели хорошую кампанию, даже в матче с «Реалом», который позволил команде набраться опыта. Эта встреча помогла нам стать сильнее, и после неё мы здорово проявили себя в матчах с «Ювентусом» и действующим победителем Лиги чемпионов. Конечно, мы были разочарованы тем, что наш путь прервался, однако сожаление — это тоже положительная эмоция, учитывая уровень соперника. Мы должны воспользоваться накопленным опытом на финишной прямой сезона. Тренировки проходят в энергичном ключе, цели ясны, и все настроены двигаться только вперёд.

Мы полностью сосредоточены на чемпионате. У нас осталось 11 матчей в Лиге 1, и, чтобы снова сыграть в еврокубках, нам предстоит побеждать. Мы способны выдать новую серию, все в команде смотрят в одном направлении. Все, кто с «Монако» в долгосрочной перспективе, понимают, что еврокубки — это ключевая цель для клуба. Все должны быть сосредоточены на этой цели, не заниматься подсчётами, а выкладываться на полную ради команды», — приводит слова тренера официальный сайт «Монако».

«Монако» по сумме двух встреч проиграл «ПСЖ» в стыковых матчах Лиги чемпионов УЕФА за выход в 1/8 финала турнира.