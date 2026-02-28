Созин: «Зенит» не народная команда. Его вытащили, а провинциальный клуб прибили из пушки

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о победе «Зенита» над «Балтикой» (1:0) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. На 77-й минуте мяч, забитый защитником калининградцев Кевином Андраде, был отменён из-за пассивного офсайда нападающего Брайана Хиля.

«Почему никто не верит в опросы, по которым «Зенит» – самый популярный клуб в России? А потому что есть вот такие вот матчи с «Балтикой». Где кто-то решил, что «Зенит» должен выиграть. Поэтому будут придумывать отмены голов «Балтики», поэтому, если бы «Зенит» не забил, они играли бы еще минут 50 – до гола… И дело не в каких-то столетиях или вчерашних юбилеях.

Это «Балтика» должна была вчера побеждать. Она была лучше. А теперь нас будут уверять, что у «Балтики» действительно был офсайд при отменённом голе, а «Зенит» играл лучше и заслужил победу… Всю зиму Талалаев готовился и был лучше, а уедет ни с чем.

Честнее было бы сказать, что «Зенит» вытащили. А провинциальную команду застрелили из огромной пушки. За такой «Зенит» не будут болеть по всей России. Не народная это команда», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.