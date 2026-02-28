Скидки
Главная Футбол Новости

Оренбург — Акрон, результат матча 28 февраля 2026, счет 2:0, 19-й тур РПЛ 2025/2026

«Акрон» проиграл «Оренбургу» в 19-м туре РПЛ, гол Дзюбы был отменён после просмотра VAR
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 между «Оренбургом» и тольяттинским «Акроном». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Савельев – 34'     2:0 Гюрлюк – 71'    

На 34-й минуте нападающий Максим Савельев вывел «Оренбург» вперёд. На 37-й минуте форвард «Акрона» Артём Дзюба восстановил равенство в счёте, но его гол был отменён после вмешательства VAR. На 71-й минуте нападающий Эмирджан Гюрлюк ударом с пенальти удвоил преимущество оренбуржцев.

«Акрон» остался на девятом месте с 21 очком в РПЛ. «Оренбург» поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице и покинул зону прямого вылета. У команды теперь 15 набранных очков. Отставание от 12-го места составляет два очка.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
