Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Футбольное безобразие». Мостовой — о пенальти в ворота «Акрона» в игре с «Оренбургом»

«Футбольное безобразие». Мостовой — о пенальти в ворота «Акрона» в игре с «Оренбургом»
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на эпизод с назначением пенальти в ворота «Акрона» во втором тайме матча 19-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом». Встреча проходит в эти минуты, «Оренбург» выигрывает со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Савельев – 34'     2:0 Гюрлюк – 71'    

«Кошмар. Сейчас увидел пенальти, назначенный в ворота «Акрона». Это, конечно, безобразие, футбольное такое безобразие. Кидают аут, три футболиста борются, мяч в десяти метрах от ворот случайно чиркает руку в борьбе, и назначают пенальти. А потом мы удивляемся, когда нам показывают, что в Турции наказывают чуть ли не тюремными сроками судей и ещё кого-то за ставки. Ребят, если вы такие пенальти будете ставить, конечно, вас будут наказывать. Это нельзя, ребят. Футбол есть футбол, это контактный вид спорта, ну ёлки-палки, что ж вы делаете, зачем?» — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
«Не наиграл «Зенит» на победу». Мостовой — об исходе встречи РПЛ с «Балтикой»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android