«Футбольное безобразие». Мостовой — о пенальти в ворота «Акрона» в игре с «Оренбургом»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на эпизод с назначением пенальти в ворота «Акрона» во втором тайме матча 19-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом». Встреча проходит в эти минуты, «Оренбург» выигрывает со счётом 2:0.

«Кошмар. Сейчас увидел пенальти, назначенный в ворота «Акрона». Это, конечно, безобразие, футбольное такое безобразие. Кидают аут, три футболиста борются, мяч в десяти метрах от ворот случайно чиркает руку в борьбе, и назначают пенальти. А потом мы удивляемся, когда нам показывают, что в Турции наказывают чуть ли не тюремными сроками судей и ещё кого-то за ставки. Ребят, если вы такие пенальти будете ставить, конечно, вас будут наказывать. Это нельзя, ребят. Футбол есть футбол, это контактный вид спорта, ну ёлки-палки, что ж вы делаете, зачем?» — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

