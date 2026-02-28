Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
«Я уверен, что сегодня будет непросто». Мусаев высказался о матче с «Ростовом» в РПЛ

«Я уверен, что сегодня будет непросто». Мусаев высказался о матче с «Ростовом» в РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о грядущем матче 19-го тура Мир РПЛ с «Ростовом», который состоится сегодня, 28 февраля.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'    

«Я уверен, что сегодня будет непросто. «Ростов» играет в 5-3-2, агрессивный прессинг, игровые принципы остались те же. У них много давления, много длины, много делают фланговых подач. Сегодня мы должны быстро работать с мячом, принимать быстрые решения, показать хорошие движение и ответить в плане борьбы, единоборств и подборов», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 40 очков и занимает второе место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке. На текущий момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», набравший 42 очка в 19 встречах.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Рубином» (8 марта), а «Ростов» — с «Балтикой» (7 марта).

Самые титулованные футбольные клубы России:

