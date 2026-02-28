ФИФА планирует активизировать антирасистскую кампанию на ЧМ-2026 — The Athletic

ФИФА намерена вернуться к антирасистской активности во время чемпионата мира 2026 года. Это решение принято после того, как в прошлом году во время клубного чемпионата мира значимость таких инициатив была снижена, сообщает The Athletic.

По информации источника, ФИФА планирует размещать сообщения в рамках кампании «Нет расизму» на стадионах во время турнира. Также будут продвигаться лозунги «Объединимся ради мира» и «Объединим мир».

Во время клубного чемпионата мира в США организация убрала видеоролики, вывески и маркетинговые материалы, которые должны были поддерживать кампании «Нет расизму» и «Нет дискриминации». Вместо этого использовался слоган «Футбол объединяет мир». Антирасистские и антидискриминационные сообщения демонстрировались лишь один раз, в Международный день борьбы с разжиганием ненависти.

Представители ФИФА признали, что такой подход был ошибочным. В организации считают, что использование чемпионата мира для распространения важных информационных и образовательных сообщений имеет большое значение. Это позволит повысить осведомлённость о проблемах расизма и дискриминации в футболе и за его пределами.