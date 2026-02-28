Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ФИФА планирует активизировать антирасистскую кампанию на ЧМ-2026 — The Athletic

ФИФА планирует активизировать антирасистскую кампанию на ЧМ-2026 — The Athletic
Комментарии

ФИФА намерена вернуться к антирасистской активности во время чемпионата мира 2026 года. Это решение принято после того, как в прошлом году во время клубного чемпионата мира значимость таких инициатив была снижена, сообщает The Athletic.

По информации источника, ФИФА планирует размещать сообщения в рамках кампании «Нет расизму» на стадионах во время турнира. Также будут продвигаться лозунги «Объединимся ради мира» и «Объединим мир».

Во время клубного чемпионата мира в США организация убрала видеоролики, вывески и маркетинговые материалы, которые должны были поддерживать кампании «Нет расизму» и «Нет дискриминации». Вместо этого использовался слоган «Футбол объединяет мир». Антирасистские и антидискриминационные сообщения демонстрировались лишь один раз, в Международный день борьбы с разжиганием ненависти.

Представители ФИФА признали, что такой подход был ошибочным. В организации считают, что использование чемпионата мира для распространения важных информационных и образовательных сообщений имеет большое значение. Это позволит повысить осведомлённость о проблемах расизма и дискриминации в футболе и за его пределами.

Материалы по теме
ФИФА рассматривает возможность переноса матчей ЧМ из Мексики — The Athletic
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android