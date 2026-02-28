Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Варатынов высказался об отменённом голе «Балтики» в ворота «Зенита»

Варатынов высказался об отменённом голе «Балтики» в ворота «Зенита»
Защитник «Балтики» Сергей Варатынов поделился мнением об отменённом голе калининградской команды в ворота «Зенита» (0:1) во втором тайме очного матча команд в 19-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Если честно, когда был на поле, особо не видел эпизод. После игры зашёл в раздевалку, там по «Матч ТВ» показывали повтор. Ну не знаю, если такой офсайд считается… Не понимаю, как они там увидели эту пятку, как отследили. На мой взгляд, даже если там был офсайд, Адамов все равно бы этот мяч не вытащил. Хиль ему никак не помешал», — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Фото: офсайд, из-за которого отменили гол «Балтики» в ворота «Зенита» в матче РПЛ

Самые титулованные футбольные клубы России:

