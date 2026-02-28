Варатынов высказался об отменённом голе «Балтики» в ворота «Зенита»

Защитник «Балтики» Сергей Варатынов поделился мнением об отменённом голе калининградской команды в ворота «Зенита» (0:1) во втором тайме очного матча команд в 19-м туре Мир РПЛ.

«Если честно, когда был на поле, особо не видел эпизод. После игры зашёл в раздевалку, там по «Матч ТВ» показывали повтор. Ну не знаю, если такой офсайд считается… Не понимаю, как они там увидели эту пятку, как отследили. На мой взгляд, даже если там был офсайд, Адамов все равно бы этот мяч не вытащил. Хиль ему никак не помешал», — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

