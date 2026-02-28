Альба: у «Краснодара» игроки высокого уровня, любой нюанс может решить исход игры

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба отметил важность концентрации команды в матче 19‑го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Встреча пройдёт в Краснодаре сегодня, 28 февраля, и начнётся в 14:30 по московскому времени.

— Сегодня капитаном будет Вахания. Связано ли это с отсутствием Голенкова?

— У нас капитаны меняются по очереди. Первый — Кучаев, его сегодня нет. Второй — Голенков, который тоже пропускает матч. Третий — Вахания, поэтому он сегодня капитан.

— Как вы будете компенсировать отсутствие Кучаева, Голенкова и Сако?

— Мы знаем, где находимся, с «Краснодаром» на выезде будет тяжёлая игра. Самое главное для меня — держать уровень с первых минут до конца, потому что обе команды будут прессинговать и контратаковать.

— В чём сильные стороны «Краснодара»?

— Где несильные стороны у «Краснодара»? Игроки высокого уровня, в любой фазе у них всё хорошо, даже стандарты. Поэтому любой маленький нюанс может решить исход игры, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».