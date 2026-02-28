Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Альба: у «Краснодара» игроки высокого уровня, любой нюанс может решить исход игры

Альба: у «Краснодара» игроки высокого уровня, любой нюанс может решить исход игры
Комментарии

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба отметил важность концентрации команды в матче 19‑го тура Мир РПЛ с «Краснодаром». Встреча пройдёт в Краснодаре сегодня, 28 февраля, и начнётся в 14:30 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
1-й тайм
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'    

— Сегодня капитаном будет Вахания. Связано ли это с отсутствием Голенкова?
— У нас капитаны меняются по очереди. Первый — Кучаев, его сегодня нет. Второй — Голенков, который тоже пропускает матч. Третий — Вахания, поэтому он сегодня капитан.

— Как вы будете компенсировать отсутствие Кучаева, Голенкова и Сако?
— Мы знаем, где находимся, с «Краснодаром» на выезде будет тяжёлая игра. Самое главное для меня — держать уровень с первых минут до конца, потому что обе команды будут прессинговать и контратаковать.

— В чём сильные стороны «Краснодара»?
— Где несильные стороны у «Краснодара»? Игроки высокого уровня, в любой фазе у них всё хорошо, даже стандарты. Поэтому любой маленький нюанс может решить исход игры, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Я уверен, что сегодня будет непросто». Мусаев высказался о матче с «Ростовом» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android