«Краснодар» — «Ростов»: Сперцян открыл счёт на восьмой минуте, забив с пенальти

В эти минуты идёт матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «быков». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян открыл счёт, забив с пенальти.

После 18 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 40 очков и занимает второе место. Донской клуб заработал 21 очко и располагается на 11-й строчке. На текущий момент турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Зенит», набравший 42 очка в 19 встречах.

В следующем туре «Краснодар» встретится с «Рубином» (8 марта), а «Ростов» — с «Балтикой» (7 марта).

Самые титулованные футбольные клубы России: