Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зрение было нечётким, силы пропали». Асенсио — о столкновении с Камавинга

«Зрение было нечётким, силы пропали». Асенсио — о столкновении с Камавинга
Комментарии

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио поделился воспоминаниями о столкновении с одноклубником Эдуарду Камавинга на 77-й минуте матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1). Испанец не смог самостоятельно подняться и покинул поле на носилках.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
25 февраля 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0:1 Раф. Силва – 14'     1:1 Тчуамени – 16'     2:1 Винисиус Жуниор – 80'    

«Это был верховой мяч, и я пошёл на него. Следующее, что помню, как лежал на земле перед врачами после столкновения с Эду [Камавинга]. Я потерял счёт времени, не понимал, где нахожусь и что происходит. Это был очень неприятный момент: моё зрение было не совсем чётким, я не мог полностью двигаться, у меня пропали силы.

В больнице я взял телефон. Не знал, на какой минуте произошёл этот эпизод и как закончился матч. У меня уже были сообщения от всех моих товарищей по команде. Я видел все проявления заботы и очень благодарен. Болельщики поддержали меня особенным образом. Это проявляется наиболее заметно в подобных ситуациях, которые, я надеюсь, больше не повторятся. Спасибо всем, кто меня поддерживал», — приводит слова Асенсио Mundo Deportivo со ссылкой на телевидение «Реала».

Материалы по теме
«Реал» сделал заявление относительно травмы Рауля Асенсио

Самые опасные травмы в футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android