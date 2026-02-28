«Зрение было нечётким, силы пропали». Асенсио — о столкновении с Камавинга

Защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио поделился воспоминаниями о столкновении с одноклубником Эдуарду Камавинга на 77-й минуте матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:1). Испанец не смог самостоятельно подняться и покинул поле на носилках.

«Это был верховой мяч, и я пошёл на него. Следующее, что помню, как лежал на земле перед врачами после столкновения с Эду [Камавинга]. Я потерял счёт времени, не понимал, где нахожусь и что происходит. Это был очень неприятный момент: моё зрение было не совсем чётким, я не мог полностью двигаться, у меня пропали силы.

В больнице я взял телефон. Не знал, на какой минуте произошёл этот эпизод и как закончился матч. У меня уже были сообщения от всех моих товарищей по команде. Я видел все проявления заботы и очень благодарен. Болельщики поддержали меня особенным образом. Это проявляется наиболее заметно в подобных ситуациях, которые, я надеюсь, больше не повторятся. Спасибо всем, кто меня поддерживал», — приводит слова Асенсио Mundo Deportivo со ссылкой на телевидение «Реала».

