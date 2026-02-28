Игрок «Балтики» Варатынов: «Зениту» повезло, они не создавали опасных моментов

Защитник калининградской «Балтики» Сергей Варатынов прокомментировал результат матча 19-го тура Мир РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла вчера, 27 февраля, и завершилась победой «Зенита» со счётом 1:0. На 75-й минуте калининградцы забили гол, однако он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда нападающего Брайана Хиля.

«Можно сказать, что «Зениту» повезло. Была равная игра, вела к ничейному результату. Они, как мне казалось, опасных моментов особо не создавали. Разве что в первом тайме была пара подходов, ну и гол забили. После такого поражения у нас будет дополнительная мотивация на предстоящий матч с «Зенитом» в Кубке. Нам надо проходить дальше», — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 19 матчей «Балтика» занимает пятое место в таблице РПЛ с 35 очками.