Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Варатынов: «Зениту» повезло, они не создавали опасных моментов

Игрок «Балтики» Варатынов: «Зениту» повезло, они не создавали опасных моментов
Комментарии

Защитник калининградской «Балтики» Сергей Варатынов прокомментировал результат матча 19-го тура Мир РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла вчера, 27 февраля, и завершилась победой «Зенита» со счётом 1:0. На 75-й минуте калининградцы забили гол, однако он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда нападающего Брайана Хиля.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Можно сказать, что «Зениту» повезло. Была равная игра, вела к ничейному результату. Они, как мне казалось, опасных моментов особо не создавали. Разве что в первом тайме была пара подходов, ну и гол забили. После такого поражения у нас будет дополнительная мотивация на предстоящий матч с «Зенитом» в Кубке. Нам надо проходить дальше», — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 19 матчей «Балтика» занимает пятое место в таблице РПЛ с 35 очками.

Материалы по теме
Эксклюзив
Варатынов высказался об отменённом голе «Балтики» в ворота «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android