Главная Футбол Новости

Александр Бубнов высказался о победе «Оренбурга» над «Акроном» в 19-м туре РПЛ

Александр Бубнов высказался о победе «Оренбурга» над «Акроном» в 19-м туре РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе «Оренбурга» над «Акроном» (2:0) в 19-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Савельев – 34'     2:0 Гюрлюк – 71'    

«После того как во втором тайме «Оренбург» забил второй мяч, о чём я и говорил в перерыве, стало ясно, что быстрее всего «Оренбург» доведёт матч до победного конца. Более того, после забитого гола, они очень грамотно и надёжно сыграли в обороне. У «Акрона» практически не было шансов забить, а устроить штурм в конце игры «Оренбург» им не дал.

Поэтому можно сказать, что «Оренбург» провёл после перерыва очень хороший матч, по делу завоевал три очка и ушёл временно из зоны прямого вылета, а может, и из зоны переходного вылета, посмотрим. Во всяком случае у них сейчас хорошие шансы, чтобы уйти из низов турнирной таблицы. У «Акрона» ситуация обострилась, хоть он и был выше «Оренбурга». Я не удивлюсь, если «Акрон» опустится в зону переходных игр из-за тяжкого календаря», — написал Бубнов в телеграм-канале.

