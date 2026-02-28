Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Обидно, но так бывает». Бевеев — об отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»

Комментарии

Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев поделился мнением об эпизоде с отменённым голом калининградской команды в ворота «Зенита» (0:1) во втором тайме очного матча команд в 19-м туре Мир РПЛ. Мяч защитника Кевина Андраде был отменён после просмотра VAR из-за офсайда нападающего Брайана Хиля.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

– Ноги уже лёгкие после сборов? Ведь они у вас были непростые с точки зрения нагрузок?
– В целом нормально. В четверг в отеле были борщ, котлеты и пюре, так что мы рады. Поели, восстановились — уже хорошо. Ведь турецкая еда такая жирненькая и не очень вкусная (улыбается).

Рады были приехать в Санкт‑Петербург. Спасибо агрономам, тем, кто пришёл на стадион, нашим болельщикам. Их было много, они нас поддерживали. В целом — супер, но проигрывать всегда обидно.

– За что не пожалели оператора «Матч ТВ», в которого попали мячом?
– Если бы не выбил в этом эпизоде мяч и нам забили, меня бы потом Андрей Викторович Талалаев убил (улыбается).

– Что думаете о моменте с отменённым голом?
– Отменили — этого уже не изменишь. Сделаем выводы, что там вообще стоять не надо, чтобы не давать шанс VAR. Будем работать. Обидно, но так бывает, — приводит слова Бевеева «Матч ТВ».

Материалы по теме
Эксклюзив
Игрок «Балтики» Варатынов: «Зениту» повезло, они не создавали опасных моментов

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
