Франк Артига назвал тренера, который является для него ориентиром

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига поделился мнением о специалистах, которые служат ему примером.

– Расскажите о тренерах, которых вы считаете ориентиром для себя?

– Если говорить о тренерах, которые мне импонируют, то хороший пример – Хосеп Гвардиола. Дело в том, что Гвардиола достиг такого уровня, что никому даже не под силу его копировать. Мы можем лишь попробовать скопировать тех, кто копирует Гвардиолу. Или тех, кто перенял стиль Гвардиолы. И таких тренеров действительно много.

Ещё мне очень нравится Луис Энрике, потому что, помимо того что у него тот командный, яркий футбол, который мне близок и который можно назвать испанским, у его команд есть энергия, агрессивность и он не боится реализовывать эти идеи — и мне это очень нравится.

Также в последнее время мне очень нравится Мареска, которого недавно уволили из «Челси». Он тоже тренер, который, как мне кажется, очень хорошо понимает футбол — это ученик Гвардиолы, он был его ассистентом, но при этом даёт игре более приземлённый оттенок.

Но если вернуться к Гвардиоле — это гений, каким когда-то был Круифф. Эти двое совершили революцию в футболе. Реализовать такое очень тяжело. Ведь когда Гвардиола возглавил «Барсу», ему пришлось столкнуться с волной критики. Люди очень скептически относились к нему и его идеям. И начинал он не совсем удачно – первый матч он выиграл только после трёх игр у руля команды. Гнуть свою линию – это тоже было нелегко, но он придерживался своих идей — и какие это были идеи! Он изменил футбол в мире, он изменил футбол в английской Премьер-лиге, изменил футбол в Германии; он стал для многих ориентиром, — приводит слова Артиги официальный сайт «Рубина».