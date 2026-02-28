Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тедеев высказался об отменённом голе Дзюбы и о пенальти в матче «Акрона» с «Оренбургом»

Тедеев высказался об отменённом голе Дзюбы и о пенальти в матче «Акрона» с «Оренбургом»
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о пенальти в ворота своей команды в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0). Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов. В середине второго тайма в ворота тольяттинцев был назначен пенальти за игру рукой. Ранее, на 40-й минуте, из-за офсайда был отменён гол нападающего тольяттинцев Артёма Дзюбы.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Савельев – 34'     2:0 Гюрлюк – 71'    

— Что можете сказать по отменённому из‑за офсайда голу Дзюбы?
— Мы пострадали от подобных эпизодов. Все они были признаны ошибочными, а один произошёл в матче первого круга с «Оренбургом». Когда поставили пенальти в наши ворота — вроде простая ситуация, вброс мяча из‑за боковой, и вот эти трактовки уже настолько всем надоели, что их никто не понимает.

Фото: кадр из трансляции

В концовке каждое единоборство, которое могло привести к чему‑то в атаке, сразу останавливалось свистком. Это не очень хорошо, такие моменты не красят ни футбол, ни людей, которые принимают в этом участие. Никого обвинять не хочу, но нужно понимать, что такое дух футбола, а игра прежде всего для болельщиков, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

VAR забрал у Дзюбы гол! «Оренбург» победил «Акрон», но к судьям большущие вопросы. Видео
