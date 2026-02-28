Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Футбол

«Мечты сбываются». В «Акроне» оценили судейство в проигранном матче с «Оренбургом»

«Мечты сбываются». В «Акроне» оценили судейство в проигранном матче с «Оренбургом»
Комментарии

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев ответил на вопрос о работе судей в матче 19-го тура РПЛ с «Оренбургом», в котором тольяттинская команда уступила со счётом 0:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым (Ярославль).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Савельев – 34'     2:0 Гюрлюк – 71'    

«Мечты сбываются», — приводит слова Клюшева «Спорт-экспресс».

В первом тайме указанного матча был отменён гол нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы после вмешательства VAR по причине офсайда.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

После этой встречи «Акрон» остался на девятом месте с 21 очком в РПЛ. «Оренбург» поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице и покинул зону прямого вылета. У команды теперь 15 набранных очков. Отставание от 12-го места составляет два очка.

Самые титулованные футбольные клубы России:

Новости. Футбол
