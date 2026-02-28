Скидки
Футбол

Сёмин: «Балтика» провела блестящий матч против «Зенита» — хорошее открытие чемпионата

Сёмин: «Балтика» провела блестящий матч против «Зенита» — хорошее открытие чемпионата
Комментарии

Бывший тренер московского «Локомотива», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин высказался о матче 19-го тура Мир РПЛ между «Балтикой» и «Зенитом». Встреча, прошедшая вчера, 27 февраля, завершилась победой «Зенита» со счётом 1:0. На 75-й минуте калининградцы забили гол, однако он был отменён после просмотра VAR из-за офсайда нападающего Брайана Хиля.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«На мой взгляд, игра была достаточно качественная. Очень хорошо, как и в прошлом году, подготовлена «Балтика». Команда провела блестящий матч. «Зенит»? Видно, что приобрели качественных игроков, но они не совсем ещё готовы в физическом плане. Их лучшее время ещё впереди. В целом — хорошее открытие чемпионата, хороший матч», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

