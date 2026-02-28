Скидки
Главная Футбол Новости

Сокол — Челябинск, результат матча 28 февраля 2026, счет 0:1, 22-й тур Первой лиги 2025/2026

«Челябинск» в меньшинстве победил «Сокол» в 22-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 22-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026 между «Соколом» и «Челябинском». Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

Россия — Лига PARI . 22-й тур
28 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
0 : 1
Челябинск
Челябинск
0:1 Гаджимурадов – 29'    
Удаления: нет / Кочиев – 58'

Единственный мяч в игре был забит на 29-й минуте. Полузащитник «Челябинска» Рамазан Гаджимурадов реализовал удар с 11-метровой отметки. На 58-й минуте за две жёлтые карточки с поля был удалён защитник гостей Хетаг Кочиев.

«Челябинск» довёл количество набранных в сезоне очков до 35 и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Сокола» осталось 16 набранных очков. Команда располагается в зоне вылета, на предпоследней, 17-й строчке в таблице.

