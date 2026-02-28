Ахметзянов: в матче с «Акроном» всё было очень целостно, командой я доволен

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал игру команды в матче 19-го тура Мир РПЛ с тольяттинским «Акроном». Встреча состоялась в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Любая победа действительно приносит самые положительные и яркие ощущения. С первого матча после паузы хотелось включиться, особенно после встречи с болельщиками, которая прошла в определённом ключе. Все понимают, о чём я говорю. Сегодняшняя победа очень важна. Мы знаем, где находимся, знаем, что нужно делать — набирать как можно больше очков в каждой игре.

Командой я очень доволен, по поводу тренерского штаба этого сказать не могу, они знают, что я скуп в отношении них на добрые слова. Для них ровно — это хорошо. Определённое количество новичков сыграли, достаточно сбалансированно действовали. Есть моменты, которые можно улучшить, но будем дорабатывать моменты каждую неделю. Всё было очень целостно», — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

После этой победы «Оренбург» набрал 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.