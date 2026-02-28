Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ахметзянов: в матче с «Акроном» всё было очень целостно, командой я доволен

Ахметзянов: в матче с «Акроном» всё было очень целостно, командой я доволен
Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал игру команды в матче 19-го тура Мир РПЛ с тольяттинским «Акроном». Встреча состоялась в Оренбурге и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Савельев – 34'     2:0 Гюрлюк – 71'    

«Любая победа действительно приносит самые положительные и яркие ощущения. С первого матча после паузы хотелось включиться, особенно после встречи с болельщиками, которая прошла в определённом ключе. Все понимают, о чём я говорю. Сегодняшняя победа очень важна. Мы знаем, где находимся, знаем, что нужно делать — набирать как можно больше очков в каждой игре.

Командой я очень доволен, по поводу тренерского штаба этого сказать не могу, они знают, что я скуп в отношении них на добрые слова. Для них ровно — это хорошо. Определённое количество новичков сыграли, достаточно сбалансированно действовали. Есть моменты, которые можно улучшить, но будем дорабатывать моменты каждую неделю. Всё было очень целостно», — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».

После этой победы «Оренбург» набрал 15 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Фото
Тедеев высказался об отменённом голе Дзюбы и о пенальти в матче «Акрона» с «Оренбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android