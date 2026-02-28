Сёмин считает спорным отменённый гол «Балтики» в ворота «Зенита»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об отменённом голе «Балтики» в ворота «Зенита» (0:1) в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 77-й минуте мяч, забитый защитником калининградцев Кевином Андраде, был отменён из-за пассивного офсайда нападающего Брайана Хиля.

«Что касается отменённого гола «Балтики» — он спорный. Был бы Семак в этой ситуации, он бы тоже говорил, что всё спорно. Всё, что по телевизору показали, мне кажется, что игрок «Балтики» не мешал вратарю, который был в офсайде.

Фото: Кадр из трансляции

Многих вещей я не понимаю — линия офсайда чертится по ступне или по плечу? Если по плечу, то не было офсайда, если по ступне — наверное, был», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.