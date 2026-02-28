Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Мали: Россия — физически мощная команда, не вижу в ней слабых мест

Тренер сборной Мали: Россия — физически мощная команда, не вижу в ней слабых мест
Комментарии

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России. Встреча состоится 31 марта в Санкт-Петербурге.

— Как оцените силу такого соперника, как сборная России?
— Я очень рад возможности сыграть с Россией. Я долгое время ждал такого матча. Для национальной сборной всегда полезно соревноваться с командами с других континентов, чтобы проверить свои качества. Россия — очень сильная команда. С тех пор как Карпин взял на себя руководство — 30 игр, 20 побед, восемь ничьих и всего два поражения. Последняя игра с Чили показала, что это очень сильный коллектив.

И, конечно, история России — это фантастическая футбольная история. Я родился в 1973 году, поэтому вырос на чемпионатах мира 1982 и 1986 годов, и тогда у сборной СССР были такие игроки, как Дасаев, Блохин, Беланов и многие другие. Я всегда под впечатлением от российского футбола, даже на клубном уровне — там очень высокий уровень.

Я считаю, что Россия — физически мощная команда, технически и тактически подкованная. Я не вижу в ней много слабых мест. В ближайшие недели мы проанализируем их подробнее, но я вижу команду почти без изъянов, — приводит слова Саинтфита Odds.

