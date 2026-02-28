«Акрон» обратится в ЭСК по итогам матча с «Оренбургом»

«Акрон» принял решение обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) относительно работы судейской бригады в матче с «Оренбургом» (2:0) в 19-м туре Мир РПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым (Ярославль).

«Акрон» обратится в ЭСК РФС по ряду решений судейской бригады матча в Оренбурге», — сообщили «РИА Новости Спорт» в пресс-службе тольяттинского клуба.

В первом тайме указанного матча был отменён гол нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы после вмешательства VAR по причине офсайда.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

После 19 матчей чемпионата России тольяттинский клуб набрал 21 очко и на текущий момент занимает девятое место. В следующем туре «Акрон» встретится со «Спартаком» (9 марта).

