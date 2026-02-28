Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Главная Футбол Новости

Локомотив — Пари НН: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ 2025/2026, 28 февраля 2026

«Локомотив» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и нижегородский «Пари НН». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслужит Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Митрюшкин, Монтес, Фассон, Ненахов, Морозов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Бакаев, Руденко, Комличенко.

«Пари НН»: Медведев, Коледин, Каккоев, Карич, Шнапцев, Сарфо, Смелов, Ермаков, Сефас, Лесовой, Олусегун.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» при игре в запасе составляет пять очков. «Пари НН» располагается в зоне переходных матчей, на 15-й строчке. У команды 14 очков в 18 турах. Отставание от зоны переходных матчей — одно очко.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
