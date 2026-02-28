Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Мали: хотел бы видеть сборную России на чемпионатах Европы и мира

Тренер сборной Мали: хотел бы видеть сборную России на чемпионатах Европы и мира
Комментарии

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит высказался об отстранении национальной команды России от международных турниров. 31 марта Мали сыграет с Россией в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

«Я футбольный тренер, но если Израиль может играть в европейский футбол со своей сборной и клубами, не вижу причин, почему Россия не может играть на международном уровне. Считаю, что здесь применяются двойные стандарты к разным ситуациям, это неприемлемо.

Думаю, что футбол и спорт всегда должны быть отделены от политики. Политику люди могут обсуждать, соглашаться или нет. У меня нет мнения о политике, я футбольный тренер. И я хотел бы видеть сборную России на чемпионатах Европы и мира, а также большие клубы, такие как «Краснодар», «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. Было бы здорово снова видеть их в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — приводит слова Саинтфита Odds.

Материалы по теме
Тренер сборной Мали: Россия — физически мощная команда, не вижу в ней слабых мест
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android