Тренер сборной Мали: хотел бы видеть сборную России на чемпионатах Европы и мира

Главный тренер сборной Мали Том Саинтфит высказался об отстранении национальной команды России от международных турниров. 31 марта Мали сыграет с Россией в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

«Я футбольный тренер, но если Израиль может играть в европейский футбол со своей сборной и клубами, не вижу причин, почему Россия не может играть на международном уровне. Считаю, что здесь применяются двойные стандарты к разным ситуациям, это неприемлемо.

Думаю, что футбол и спорт всегда должны быть отделены от политики. Политику люди могут обсуждать, соглашаться или нет. У меня нет мнения о политике, я футбольный тренер. И я хотел бы видеть сборную России на чемпионатах Европы и мира, а также большие клубы, такие как «Краснодар», «Зенит», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА. Было бы здорово снова видеть их в Лиге чемпионов и Лиге Европы», — приводит слова Саинтфита Odds.