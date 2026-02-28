Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
20:30 Мск
«Судьи, вы что творите?» Мостовой — о работе арбитров в игре «Краснодар» — «Ростов»

«Судьи, вы что творите?» Мостовой — о работе арбитров в игре «Краснодар» — «Ростов»
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на судейство в первом тайме матча 19-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и «Ростовом». Встреча проходит в эти минуты, счёт равный — 1:1. В качестве главного арбитра игры выступает Антон Фролов.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 14:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сперцян – 8'     1:1 Миронов – 45+3'     2:1 Кривцов – 73'    
Удаления: нет / Чистяков – 51'

На 38-й минуте нападающий хозяев Жоау Батчи поразил ворота соперника, но гол был отменён после просмотра VAR из-за игры рукой у форварда Джона Кордобы. В конце первого тайма защитник «быков» Джованни Гонсалес уронил в своей штрафной нападающего донской команды Роналдо, после чего в ворота чёрно-зелёных был назначен 11-метровый удар.

«Остановитесь, судьи, вы что творите? Сейчас отменяют гол «Краснодара». Игра рукой (смеётся). Идёт борьба, Кордоба с защитником бьётся чуть ли не насмерть, мяч где-то чего-то чиркнет по какому-то мизинцу или ещё чему-то. Потом атака, передача, шикарный гол, и они идут смотреть VAR, отменяют. Ребят, вы что творите-то? Третья игра в чемпионате уже четыре-пять грубейших ошибок судейских, вы чего? Соберитесь, соберитесь, вы чего? Звоните мне что ли, я вам подскажу, если вы не разбираетесь в футболе. Ребят, вы что делаете? Ну нельзя же так.

Друзья, остановитесь. Правда, что вы творите? Ещё не закончился тот момент, уже назначают другой пенальти. Идёт борьба, пять человек борются, хватают друг друга, ничего тут такого нет, это обычная борьба футбольная, ёлки-палки. Они назначают пенальти, пошёл смотреть VAR, назначают пенальти, что якобы тот рукой… А тот руками его не хватал? Они все друг друга хватают. Дайте бороться, ёлки-палки. Это ужас, во что превращается третья игра уже. Кошмар!» — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Комментарии
