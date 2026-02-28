Скидки
Березуцкий назвал главные проблемы российского футбола

Комментарии

Бывший защитник сборной России и ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о проблемах отечественного футбола, акцентировав внимание на вопросах, связанных с академиями и крытыми стадионами.

«Главная проблема российского футбола? Их много. Во-первых, академии. Есть прекрасный пример «Краснодара»: как строится клуб, с чего начинается. Сергей Галицкий проделал потрясающую работу. Сначала он сконцентрировался на инфраструктуре, базе, стадионе, академии. Только потом он стал создавать коллектив, способный бороться за более высокие места.

К сожалению, многие почему-то делают наоборот. Начинают идти сверху вниз. Кроме академий, инфраструктуры. Было бы хорошо, если бы сделали несколько крытых стадионов, как и планировали. В середине января, в случае возвращения в еврокубки, играть можно только на юге или в Питере», – приводит слова Березуцкого Metaratings.

Березуцкий: отъезд Чалова? Скорее всего, это ошибка. Если захочет, он сможет вернуться
