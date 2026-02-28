Скидки
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
20:30 Мск
Сёмин оценил игру новичков «Зенита» Дивеева, Джон Джона и Дурана в матче с «Балтикой»

Комментарии

Бывший тренер московского «Локомотива», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал игру новичков санкт-петербургского «Зенита» полузащитника Джона Джона, нападающего Джона Дурана и защитника Игоря Дивеева в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Энрике – 87'    

«Видно невооружённым взглядом, что новые игроки «Зенита» очень качественные, они хороши технически, со своими необычными решениями. Думаю, и для «Зенита», и для нашей лиги это очень хорошие приобретения.

И для наших болельщиков, которые увидят неординарные действия игроков, увидят эту технику, которая вне сомнения у них на высочайшем уровне», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

