Сёмин оценил игру новичков «Зенита» Дивеева, Джон Джона и Дурана в матче с «Балтикой»

Бывший тренер московского «Локомотива», киевского «Динамо» и «Ростова» Юрий Сёмин прокомментировал игру новичков санкт-петербургского «Зенита» полузащитника Джона Джона, нападающего Джона Дурана и защитника Игоря Дивеева в матче 19-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«Видно невооружённым взглядом, что новые игроки «Зенита» очень качественные, они хороши технически, со своими необычными решениями. Думаю, и для «Зенита», и для нашей лиги это очень хорошие приобретения.

И для наших болельщиков, которые увидят неординарные действия игроков, увидят эту технику, которая вне сомнения у них на высочайшем уровне», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.