Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба — о судействе в матче «Оренбург» — «Акрон»: у людей уверенная троечка по геометрии

Дзюба — о судействе в матче «Оренбург» — «Акрон»: у людей уверенная троечка по геометрии
Комментарии

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге после поражения своей команды от «Оренбурга» (0:2) в 19-м туре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2026, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Савельев – 34'     2:0 Гюрлюк – 71'    

«Видно, что у людей там по геометрии уверенная троечка. Надо делать нормальный VAR», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

Фото: кадр из трансляции

В середине второго тайма в ворота «Акрона» был назначен пенальти за игру рукой полузащитника тольяттинцев Хетага Хосонова. Удар с 11 метров на 71-й минуте реализовал нападающий оренбуржцев Эмирджан Гюрлюк. Ранее, на 40-й минуте, из-за офсайда был отменён гол Дзюбы.

Материалы по теме
VAR забрал у Дзюбы гол! «Оренбург» победил «Акрон», но к судьям большущие вопросы. Видео
VAR забрал у Дзюбы гол! «Оренбург» победил «Акрон», но к судьям большущие вопросы. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android