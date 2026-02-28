Дзюба — о судействе в матче «Оренбург» — «Акрон»: у людей уверенная троечка по геометрии

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге после поражения своей команды от «Оренбурга» (0:2) в 19-м туре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов.

«Видно, что у людей там по геометрии уверенная троечка. Надо делать нормальный VAR», — приводит слова Дзюбы ТАСС.

Фото: кадр из трансляции

В середине второго тайма в ворота «Акрона» был назначен пенальти за игру рукой полузащитника тольяттинцев Хетага Хосонова. Удар с 11 метров на 71-й минуте реализовал нападающий оренбуржцев Эмирджан Гюрлюк. Ранее, на 40-й минуте, из-за офсайда был отменён гол Дзюбы.